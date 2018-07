publié le 29/06/2018 à 10:01

Candidat au poste de président du Medef, Alexandre Saubot, n'est pas inquiet malgré un vote du conseil exécutif qui place son concurrent, Geoffroy Roux de Bézieux, en tête. "Le conseil a donné un avis consultatif qui ne reflète pas du tout la réalité des équilibres et le poids des fédérations dans le vote du 3 juillet".



"Moi, je suis un patron de terrain. Mon entreprise a failli mourir dans la crise de 2009, et nous nous en sommes sortis par le travail de tous, j'en tire ma détermination". Alexandre Saubot trouve même des motifs de satisfactions dans cette dernière ligne droite avant le vote : "Je suis le seul candidat a avoir reçu des soutiens dans l'ensemble des secteurs". Il affirme que la plupart de ces fédérations sont derrière lui alors que Geoffroy Roux de Bézieux est considéré comme le favori pour prendre la tête du Medef. "Je gagne à être connu, je suis un patron de terrain", confie-t-il, "et seul le vote du 3 juillet compte".

Concernant les bruits qui laissent entendre qu'il aurait une fibre plus sociale que son concurrent, Alexandre Saudot affirme que "le patron du Medef doit parler à tout le monde". La première proposition de son programme concerne la jeunesse. "Je veux un fort développement de l'apprentissage, +50% du nombre d'alternants à 5 ans", et il justifie ce choix : "Nous n'avons pas assez de personnel pour fabriquer tout ce que l'on nous commande. Et c'est pour cela que la croissance plafonne".