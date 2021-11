"Même quand tu ne seras plus député, tu seras toujours traqué". Ces mots glaçants ont été partagés sur Twitter ce lundi par le député La République En Marche Ludovic Mendes. L'élu de Moselle a dévoilé un courriel reçu dans lequel il est menacé de mort. "Je viendrais te décapiter, c'est comme ça que l'on faisait avec les tyrans à la Révolution française.", peut-on lire.

"Un 7mm pour te neutraliser, un couteau pour te terminer, travail propre même si j'aurais préféré un jugement et la guillotine. Chez moi, j'ai tout ce qu'il faut pour ce faire, et je vais le faire, tu as ma parole", est-il encore écrit. Avec la capture de ce message anonyme, le député LaREM a posté un coup de gueule.

"À vous, qui perdez votre temps à nous menacer, à nous insulter, à essayer de nous intimider. Je vous le dis clairement, vos menaces ne me font pas peur", écrit Ludovic Mendes, qui sera ce mardi soir l'invité de Julien Sellier à 18h15 sur RTL.