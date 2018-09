publié le 11/09/2018 à 19:48

Diviser pour mieux régner, c'est le titre du morceau de rap d'Olivier Besancenot pour s'en prendre à la politique libérale d'Emmanuel Macron. L'ancien candidat à la présidentielle de la Ligue communiste révolutionnaire (LCR) - devenue Nouveau parti anticapitaliste (NPA) - a beau avoir cédé la place à Philippe Poutou, il n'en reste pas moins une figure active du paysage politique français.



Olivier Besancenot évoque sur son compte Instagram une "petite chansonnette" à l'occasion de la "rentrée militante". Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'anticapitaliste et le locataire de l'Élysée ne sont pas sur le même flow. "MC" Olivier Besancenot délivre la teneur du morceau dès les premières secondes : "Pouvoir non partagé-é, richesses non-partagées-ées, huit milliardaires au sommet, 3,5 milliards se font spolier-er."



En matière de rap comme en joute politique, le trotskiste n'en est pas à son coup d'essai. Amateur revendiqué de ce genre musical, Besancenot s'était déjà emparé du micro, notamment en 2011 sur l'album Egomaniac de Joey Starr, souligne l'hebdomadaire Les Inrocks.