publié le 20/07/2018 à 06:12

La Coupe du Monde n'aura pas profité à Emmanuel Macron. Si plus d'un Français sur deux pense que la victoire des Bleus aura un impact positif sur son moral, la popularité du président de la République continue de baisser, jusqu'à atteindre son plus bas niveau depuis son élection, selon notre sondage BVA avec Orange et La Tribune.



"On aurait pu penser que l'effet euphorisant de la victoire en Coupe du Monde aurait boosté la popularité d'Emmanuel Macron, explique Édouard Lecerf, directeur de BVA. Ce n'est pas le cas." Le Président perd deux points par rapport à juin et tombe à seulement 39% d'opinion favorable. 59% des personnes interrogées affichent leur opposition à Emmanuel Macron, en hausse de 6 points sur un mois.

Au delà de la personne, moins d'un Français sur cinq affiche son soutien à la politique menée par le locataire de l'Élysée. Son socle de soutien est encore fragile : parmi ceux qui ont une bonne opinion de lui, 55% ne sont pas encore totalement convaincus et attendent de voir.

La popularité de Macron à son plus bas niveau depuis mai 2017 Crédit : BVA

Pas d'opposition crédible

Les trois quarts des Français souhaitent que la politique du Président prenne un virage social. "L'impatience est là, elle est réelle", affirme Édouard Lecerf. Et ils ne sont que 30% à penser qu'Emmanuel Macron va effectivement donner cette inflexion sociale à sa politique.



Mais face à un Président à la popularité en baisse, une opposition crédible peine à émerger. Pour la majorité des Français, aucun des partis principaux ne pourrait faire mieux qu'Emmanuel Macron. Ils ne sont que 22% à penser que la France insoumise ferait mieux, 21% pour le Rassemblement national et 16% pour Les Républicains et le Parti socialiste.

Aucune opposition crédible n'émerge Crédit : BVA

Enquête réalisée par BVA pour RTL-Orange-La Tribune auprès d’un échantillon de 1003 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans, recruté par téléphone puis interrogé par Internet du 18 au 19 juillet 2018.