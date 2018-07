La France insoumise lance son école de formation, qu'est-ce que c'est ?

publié le 29/01/2018 à 18:28

Toute propagande est "un fantasme", met-on en garde à la France insoumise. Ce lundi 29 janvier, le mouvement politique lance son école de formation. L'objectif est de "lutter contre la fracture militante". Thomas Guénolé, politologue insoumis et en charge du projet, souhaite faire sauter le marqueur "col blanc/col bleu" entre ceux qui font de la politique depuis des estrades et ceux qui tractent sur le terrain. "Tous sympathisants de la France insoumise a vocation à faire les deux", d'après lui.



Pourquoi créer une école de formation de la France insoumise ? Selon Manuel Bompard, le directeur des campagnes du mouvement, "cette idée date de la création de la France insoumise". Elle aurait trouvé un écho particulièrement fort lors du congrès de Clermont-Ferrand qui s'est tenu en novembre dernier.

"Nous refusons la professionnalisation de la vie politique et le tri social de ceux qui sont appelés aux responsabilités : si les Insoumis ont des savoirs et des savoirs-faire, la révolution citoyenne est possible", explique Thomas Guénolé.



Cours et tutoriels version France insoumise

Ainsi le mouvement lancé par Jean-Luc Mélenchon souhaite donner à ses militants et ses sympathisants des outils pour "mieux déployer son argumentation lors des actions militantes" et "s'approprier le programme de 'L'Avenir En Commun'".



Ces cours gratuits sont ouverts à tous, sympathisants de la France insoumise ou non. Il sera possible de s'inscrire pour y assister dans les locaux du mouvement ou sur internet. Toujours dans l'objectif de "mieux accompagner les Insoumis dans leurs parcours militants" et d'"aiguiser le regard critique", Manon Le Bretton, ancienne candidate de la France insoumise aux élections législatives, précise que deux formats sont proposés : "Des cours qui s'inscrivent dans un format long. Des questions d'internautes en fin de sessions pourront être prises. Et des tutoriels qui correspondent à l'action de terrain. Les intervenants choisis disposent d'une légitimité militante".



D'ici quelques mois, des questionnaires à choix multiples seront proposés aux "élèves" afin qu'ils valident leur formation. Les cours porteront sur l'éducation, mais aussi la sortie du nucléaire, l'évasion fiscale, la VIème République, mais aussi la laïcité. Combien de personnes sont visées par ces cours ? "Plusieurs milliers de personne suivent nos vidéos sur la France insoumise. Pour l'école de formation, nous visons plusieurs centaines, plusieurs milliers de personnes. C'est un objectif intéressant", indique Manuel Bompard.

Formation pour les Insoumis, mooc pour les Marcheurs

Avec son école de formation, la France insoumise n'est pas le seul mouvement politique à occuper le terrain. La République En Marche a lancé en novembre 2017 son "mooc". Il s'agit d'un cours en ligne gratuit. Le premier épisode s'intitulait "Agir près de chez moi", dure cinq semaines et est ouvert aux adhérents REM et non-adhérents.



"Pendant ce temps, En Marche fait des séminaires de formation ouverts à ses seuls cadres et sur le modèle des séminaires d'entreprise (...) On a l'habitude que les marcheurs nous copient", lance le politologue insoumis qui ne voit dans le parti de la majorité que "marketing et séminaire d'entreprise".