Jean-Pierre Raffarin présente des vœux "malicieux" sur son site

publié le 30/12/2016 à 16:50

Jean-Pierre Raffarin ne manque pas d'humour. Et l'a prouvé une autre fois en présentant ses vœux en vue de 2017, à 17 personnalités soigneusement choisies, en écho à l'année qui s'annonce. Cette année, les vœux de l'ancien Premier ministre sont placés sous le signe de "la paix pour tous" et s'adressent à des personnalités variables, pour former un mélange éclectique.



De figures de la majorité, de sa famille politique, jusqu'à des dirigeants étrangers, en passant par des élus de sa région, le Poitou où il est sénateur de la Vienne. Chacun a droit à un souhait personnalisé, souvent humoristique, parfois acerbe. Et tous sont truffés de références à l'actualité. Ségolène Royal en fait par exemple les frais. Jean-Pierre Raffarin lui souhaite "une cour sans Comte", en écho aux accusations de mauvaise gestion de l'ancienne région Poitou-Charentes, pour laquelle elle a été épinglée par la Cour des comptes. Vis-à-vis de Jacques Chirac, son ancien Premier ministre est élogieux. Ce n'est pas moins que le "Nobel de la paix" que Jean-Pierre Raffarin réclame pour lui en 2017.

Le sénateur demande la "gratitude de la France" pour Alain Juppé, le candidat qu'il soutenait à la primaire de la droite et du centre. François Fillon se voit souhaiter une "victoire de la réforme heureuse". Une référence à l'identité heureuse chère au maire de Bordeaux, son concurrent à la primaire de la droite ? Pour Emmanuel Macron, c'est d'un "avenir... à long terme" que le parlementaire lui assène. Une note ironique également pour le président russe Vladimir Poutine, pour lequel Jean-Pierre Raffarin fait vœu de "pratique pour la paix (enfin!)". Des vœux pour la paix, surtout en politique.