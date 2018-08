"Jean-Michel Blanquer a rendu l'école aux Français", estime Olivier Mazerolle

publié le 31/08/2018 à 20:26

Emmanuel Macron fait une rentrée morose, mais il y a pour lui un petit coin de ciel bleu illustré par Jean-Michel Blanquer. L'action du ministre de l'Éducation nationale rencontre une assez large approbation. Une situation loin d'être étonnante, car Jean-Michel Blanquer a rendu l'école aux Français.



On comprend ce qu'il dit. Il a rejeté le jargon indéchiffrable des grands maîtres de l'intelligence pédagogique, détachés de la réalité et incapables de nous expliquer pourquoi, malgré l'excellence de leur méthode, 15% des élèves français ne maîtrisent pas bien le français quand ils arrivent en 6e, et 27% maîtrisent mal les mathématiques.

Avec Jean-Michel Blanquer, les parents ont l'impression que l'école va remplir sa fonction. Du coup, les enseignants devraient y retrouver prestige et respect parce que la confiance est rétablie.

Tout n'est pourtant pas si simple. Francette Popineau du SNUipp-FSU (syndicat majoritaire chez les enseignants du primaire) s'insurge contre une mise en coupe réglée de l'école qu'elle juge tyrannique. Mais Francette Popineau est systématiquement contre tout, y compris le dédoublement des classes. Elle est adepte du "toujours plus" et une seule méthode l'intéresse : l'accroissement des moyens.