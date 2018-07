Jean-François Copé brigue la mairie de Paris

publié le 22/07/2018 à 11:44

La vie locale de Jean-François Copé lui suffit-elle ? L'ancien président de feu l'UMP et ancien député Les Républicains, aujourd'hui dépourvu de mandat national, est prêt à se lancer dans une nouvelle aventure : les municipales pour la mairie de Paris en 2020. Il "aimerait devenir le candidat de la droite" pour détrôner Anne Hidalgo à la mairie de Paris, selon Le Parisien.



Écarté de la primaire de la droite en vue de la présidentielle 2017, Jean-François Copé se consacre pour l'heure à son mandat de maire de Meaux, en Seine-et-Marne, d'où il aime observer et commenter la vie politique du pays. En février 2018, il louait la politique menée par Emmanuel Macron face à la technique de Laurent Wauquiez "de poignarder les autres", et proposait une alliance entre Les Républicains et La République en Marche pour les élections municipales de 2020 à Paris.

Et si lui-même incarnait cette alliance pour briguer la capitale ? Au sein des Républicains, son propre camp, les camarades sont sceptiques. "Il est cramé à vie. Déjà que la droite a très peu de chances aux prochaines municipales à Paris. Alors en plus si c’est lui…", souffle l'un d'eux, rapporté par le journal.