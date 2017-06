publié le 15/06/2017 à 09:53

"C'était un tsunami pour la droite". C'est le constat fait par Jean-François Copé sur les résultats du premier tour des élections législatives. L'ancien candidat à la primaire de la droite et du centre a ajouté que "dans un très grand nombre de départements, la droite a été distancée par des candidats de La République En Marche qui sont recyclés du Parti socialiste. Il faut espérer que le deuxième tour rééquilibre les choses et que les Français ne mettent pas tous leurs œufs dans le même panier".



Selon Jean-François Copé, le taux d'abstention montre que "les Français en ont assez et qu'ils veulent de l'action. Ils ont vu qu'Emmanuel Macron pouvait avoir une majorité mais il faut aussi qu'il y est aussi une opposition. Une démocratie sans opposition, c'est une démocratie en danger".

Le maire de Meaux reconnaît que le changement de programme entre la présidentielle et les législatives n'était pas un choix judicieux. "On aurait probablement pu être plus clair sur un certain nombre de disposition. Le programme de François Fillon pouvait être précisé sur certains sujets, notamment sur la réforme de la Sécurité sociale. Il aurait fallu être plus clair sur la TVA et la question de la baisse des charges sociales, ce qui donnait une cohérence parfaite avec notre programme. Mais il reste différent de celui d'Emmanuel Macron, surtout sur la fiscalité et la sécurité".

L'ancien candidat juge que la défaite des Républicains à l'élection présidentielle n'est pas seulement une "erreur stratégique" mais un "naufrage". "François Fillon est le premier responsable. Il ne peut pas y avoir de doute là-dessus, quel que soit qui on a pu soutenir. J'ai été irréprochable. Dieu sait si j'avais quelques raisons de dire aux Français combien je n'étais pas complètement surpris, au regard de la manière dont il s'est comporté avec moi, lors de l'élection de la présidence de l'UMP (en 2012, ndlr). Je ne suis pas rentré dans cette polémique volontairement, parce que je voulais que l'on soit solide. Il faudra faire un inventaire de cette débâcle, qui n'est pas juste de la responsabilité de François Fillon, même s'il a pris tout le monde en otage".