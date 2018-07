publié le 25/02/2017 à 15:13

Guillaume Garot a été ministre délégué à l'agro-alimentaire entre 2012 et 2014. Il a laissé son nom a une loi contre le gaspillage alimentaire, appliqué depuis un an. Né le 29 mai 1966, ce fils d'agriculteur est originaire de Laval, en Mayenne. En 2007, il est élu député de la Mayenne, puis maire de Laval en 2008, "un mandat passionnant au plus près des gens", déclare Guillaume Garot.



En juin 2012, il reçoit un coup de téléphone du président de la République François Hollande."Il me propose de rentrer au gouvernement comme ministre de l'agro-alimentaire", se rappelle-t-il avant de poursuivre : "Je me souviendrai longtemps de ce jour et de cet épisode car lorsqu'il m'appelle je suis entre Le Mans et Laval, il y a des conditions climatiques épouvantables". Lors de son mandat, Guillaume Garot a porté une loi qui porte désormais son nom, contre le gaspillage alimentaire.

"La politique agricole est conçue sur un plan européen"

L'homme politique a vécu de près la crise agricole qui noircit le paysage français et qui a amené plusieurs éleveurs à se suicider. "C'est un drame, c'est terrible [...] Je me suis forcé comme ministre et comme député, d'agir pour qu'on puisse garantir du revenu aux producteurs", déclare Guillaume Garot en faisant référence à la loi Sapin 2.

Selon lui, de nombreuses solutions existent pour relancer l'agriculture. L'ancien ministre a insisté pour que des actions soient mises en place au plan européen. "La politique agricole est conçue sur un plan européen. Je ne vois pas d'avenir pour l'agriculture sans un minimum de régulation", estime-t-il, en évoquant les revenus de production et les aléas des revenus des producteurs.