et AFP

publié le 07/01/2020 à 15:08

Marlène Schiappa est mobilisée pour "protéger les femmes dans leur engagement politique". Lundi 6 janvier au soir, lors du bureau exécutif de La République en marche, la secrétaire d'État chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes a présenté la "cellule de signalement" qu'elle veut mettre en place au sein du parti.

"Aucun autre parti politique ne dispose d’une cellule de signalement de lutte contre le harcèlement sexuel", souligne-t-elle pour Le Figaro. D'après elle, "il est impératif de protéger les femmes dans leur engagement politique. Parfois, les frontières entre la vie politique et la vie privée sont ténues, et il y a plus d’hommes aux postes de pouvoir, ce qui peut exposer les femmes à des situations de vulnérabilité".

Dès lors, "ce dispositif d’alerte permettra de sécuriser juridiquement et d’assurer une confidentialité aux lanceurs d’alertes", affirme la ministre. Dans les faits, le système fonctionnera sous la forme d'une plateforme en ligne à laquelle auront accès les salariés de LaREM, mais aussi les bénévoles, référents, et tous les adhérents du parti.

Quelques dizaines de cas remontés

"Dès qu’un cas est communiqué, le prestataire extérieur qui a développé la plateforme et l’équipe du mouvement pourront orienter la personne vers des associations et, si cela est nécessaire, l’accompagner pour se tourner vers la justice", détaille Marlène Schiappa.

Jusqu'à présent, c'est à la secrétaire d'État elle-même qu'étaient transmis les signalements de harcèlement sexuel. "Quelques dizaines de cas m’ont été remontés directement. Cela va d’un militant qui veut agir face à des propos sexistes contre les femmes de son comité, à une femme qui évoque un comportement inacceptable d’un responsable", explique-t-elle.

Et de conclure : "Désormais, on se donne les moyens de lutter contre le harcèlement sexuel."