Soixante-dix ans après la libération des derniers Tsiganes en France pendant la Seconde guerre mondiale, François Hollande a reconnu la responsabilité de la France dans l'internement des Tsiganes. "Le jour est venu et il fallait que cette vérité soit dite", a dit le président français. "La République reconnaît la souffrance des nomades qui ont été internés et admet que sa responsabilité est grande dans ce drame", a-t-il poursuivi lors d'une cérémonie d'hommage, où étaient présents plusieurs survivants.



Un hommage national leur est rendu ce samedi 29 octobre sur le site de l'ancien camp de Montreuil-Bellay (Maine-et-Loire), le plus grand des 31 camps gérés par les autorités françaises. Entre 6.000 et 6.500 nomades y ont été internés. Une dizaine d'anciens internés assistaient à la cérémonie.

L'État avait franchi un premier pas vers la reconnaissance de la participation de la France dans cet internement familial en juillet 2010, par la voix de l'ancien secrétaire aux Anciens combattants Hubert Falco, en l'évoquant lors d'une "Journée nationale de la mémoire des victimes des crimes racistes et antisémites de l'État français". Puis, en décembre 2015, le gouvernement avait rendu hommage aux Tsiganes internés dans le camp de Jargeau (Loiret), 70 ans après sa fermeture.

