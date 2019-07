Fonctionnaire payé à ne rien faire : "Plus qu'ubuesque", s'indigne le maire de Pérols

publié le 23/07/2019 à 11:55

Être payé sans travailler. C'est sans doute le rêve de beaucoup de salariés, mais c'est aussi le cauchemar du maire de Pérols, dans l'Hérault. Depuis 12 ans, la commune située à une dizaine de kilomètres de Montpellier est contrainte de payer un ancien fonctionnaire territorial. Ce dernier ne travaille plus à la mairie, mais n'a toujours pas reçu de nouvelle affectation. Protégé par un régime spécial, il continue donc de percevoir son salaire.

Depuis 2007, cet employé fantôme aura coûté à la commune plusieurs centaines de milliers d'euros. Le maire, Jean-Pierre Rico, n'en peut plus et a décidé de saisir le Conseil d'État.

"C'est un agent territorial, il était préalablement employé à la mairie. La précédente équipe municipale a souhaité s'en séparer. Il y a un organisme spécial dans lequel on peut mettre les agents territoriaux de façon à pouvoir les repositionner dans une autre commune et ça n'a jamais été le cas. Donc, depuis douze ans, il touche 75% de son salaire. En douze ans, ça représente un engagement financier de 500.000 euros", a expliqué à RTL Jean-Pierre Rico.

"Depuis que je suis élu, en 2014, j'ai engagé six actions en justice au tribunal administratif, j'ai perdu six fois. Donc là, je suis remonté comme une pendule. Je trouve ça plus qu'ubuesque, c'est du grotesque le plus total. J'en engagé devant le Conseil d'État une procédure pour que soit traité de manière définitive ce sujet. Je ne veux pas faire des procès systématiques et les perdre parce que c'est la loi. Même si la loi, en l’occurrence, est absurde", conclut l'édile.