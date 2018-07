Pour Florian Philippot, le FN est "une vieille formation politique"

et Sarah Belien

publié le 26/12/2017 à 09:54

"Les vieilles formations politiques, que ce soit la France insoumise, le Front national (FN) et d'autres, n'ont pas la capacité d'incarner cette modernité et cette crédibilité." C'est la position que prend Florian Philippot avec son mouvement Les Patriotes, crée fin septembre 2017.



Au micro de RTL, le patriote décrit l'état de "pleine recomposition" des partis et du sien suite à l'élection présidentielle. "C'est une phase qu'on n'avait pas connue par le passé. Tant mieux si c'est lié à l'élection de Macron," déclare-t-il.

Pour Florian Philippot, "on va sortir de cette illusion de gauche/droite qui ne mène à rien" pour se diriger vers de "vrais clivages." À l'instar du mouvement crée par le chef de l'État, la République en Marche, le leader des Patriotes déclare être "moderne". Il argumente en mettant en avant "un fonctionnement participatif et déconcentré. Nous on autorise la double appartenance. Moi je ne suis pas là à faire la chasse à savoir qui a une carte chez nous ou une carte ailleurs."

Construire un "grand patriotisme moderne, crédible, rassembleur", voilà ce que Florian Philippot compte faire. Le patriotisme est "majoritaire en France" pour lui. C'est une part du pays pour qui "la liberté de leur pays est le Frexit." La sortie de l'Union européenne, il n'y a pas d'autre solution," pour le conseiller régional du Grand Est.