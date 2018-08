publié le 01/08/2018 à 08:24

C'est une date symbolique. Ce mercredi 1er août, l'humanité aura consommé l'ensemble des ressources que la nature peut renouveler en un an et vivra "à crédit" pendant cinq mois, selon l'ONG Global Footprint Network.





Cette date est la plus précoce jamais enregistrée depuis le lancement du "jour du dépassement" au début des années 1970, où la date retenue était celle du 29 décembre. En 2017, il était intervenu le 3 août. "Si le monde tournait rond, cette date-là serait le 31 décembre. Le modèle économique sur lequel est basé notre société ne fonctionne pas et cette journée nous le rappelle", déplore Brune Poirson, la secrétaire d'État auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire.

Invitée de RTL, elle assure que le gouvernement "a pris le problème a bras le corps". "Nous voulons des transformations profondes et le 23 avril dernier, le Premier ministre a présenté une feuille de route pour une économie circulaire. Ce qu'on veut, ce sont de vrais résultats", défend-elle.