Le 25 juillet 2018 entre Bagnères-de-Luchon et Saint-Lary-Soulan lors du Tour de France

publié le 26/07/2018 à 12:23

Pas tout à fait sur le Tour, mais pas loin non plus. En pleine affaire Benalla, le président de la République Emmanuel Macron avait décidé d'annuler sa visite sur le Tour de France, prévue mercredi 25 juillet lors de la 17e étape entre Bagnères-de-Luchon et Saint-Lary-Soulan.



Mais selon nos informations, le chef de l'État était tout de même dans les Pyrénées. Il a dîné avec Christian Prudhomme, le directeur du Tour, mercredi 25 juillet à Tarbes, dans les Hautes-Pyrénées.

L'Élysée avait fait savoir la veille de l'étape qu'Emmanuel Macron n'assisterait finalement pas étape du Tour de France entre Bagnères-de-Luchon et Saint-Lary-Soulan Col du Portet. Cette étape lui tenait pourtant à cœur, le président de la République ayant des attaches dans cette région où il a passé certaines de ses vacances dans sa jeunesse.



> Emmanuel Macron s'offre un bain de foule à Bagnères-de-Bigorre

Mais Emmanuel Macron se trouvait bel et bien dans la région. S'il n'était pas dans la voiture du patron du Tour de France pour suivre les 65 kilomètres de la 17e étape, il a en revanche partagé avec lui un dîner à Tarbes. Le chef de l'État en a profité pour se promener, échanger avec la population et visiter quelques commerces des Hautes-Pyrénées qui lui étaient familiers, comme ci-dessous à Bagnères-de-Bigorre.

Visages familiers et souvenirs d’enfance, toujours heureux de revenir à Bagnères-de-Bigorre ! https://t.co/gcXyfX3mkM pic.twitter.com/4STAwkPeJw — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 25 juillet 2018