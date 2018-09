publié le 11/09/2018 à 07:23

Le parcours de Djordje Kuzmanovic détonne et suscite quelques fantasmes. Voici comment, il y a un an environ, il était présenté dans l'un de ses rares portraits, sur France 5 : "C'est l'histoire d'un homme de l'ombre devenu une pièce maîtresse. En 2012, Djordje Kuzmanovic est garde du corps de Jean-Luc Mélenchon. Cinq ans plus tard, il est candidat aux législatives".



Né à Belgrade il y a quarante-cinq ans, d'un père serbe et d'une mère française, il est depuis 2013 le monsieur "relations internationales" de Jean-Luc Mélenchon, qu'il avait rencontré quatre ans auparavant.

Particularité de cet homme diplômé en sciences politiques : il a servi douze ans dans l'armée française, avec un passage de quelques mois en Afghanistan. Il se dit "patriote". Il a des attaches en Russie, qu'il a mises au service du candidat Mélenchon, et a assumé très tôt un positionnement pro-Bachar al-Assad.

"Protectionnisme solidaire"

S'il n'a pas réussi à se faire élire député en 2017, il figure désormais sur la liste de la France insoumise pour les élections européennes de mai prochain. Au grand dam de certains soutiens de Jean-Luc Mélenchon, chez qui ses idées sont loin de faire l'unanimité.



Pour savoir ce qu'il pense, il suffit de consulter son interview parue cette semaine sur le site de L'Obs. On est bien loin du discours traditionnellement internationaliste de la gauche de la gauche. Il dézingue ce qu'il nomme la "bonne conscience de gauche" sur la question de l’immigration et déclare qu'il faut "ralentir, voire assécher les flux" en recourant à un "protectionnisme solidaire".



L'homme prône tout de même une "régularisation massive des sans-papiers", mais assume donc de vouloir stopper l'immigration économique au nom d'un "principe de réalité". "Si une personne n'est pas éligible au droit d'asile, il faut la renvoyer dans son pays", affirme Djordje Kuzmanovic.

Des dents grincent à la France insoumise

De quoi hérisser certains des soutiens de Jean-Luc Mélenchon. Surtout en "off", mais pas seulement. Dans les colonnes de L'Obs toujours, la députée de la France insoumise Clémentine Autain balançait, par exemple, lundi 10 septembre : "À chaque fois que nous donnons des gages sur le fond au discours de l'extrême droite, je pense que nous perdons notre âme et des plumes".



"Extrême droite" : l'accusation est lâchée. En fait, elle lui revient régulièrement, mais ne semble pas déstabiliser Djordje Kuzmanovic, qui assume un "populisme de gauche" y répond en brandissant Jaurès et son discours "pour un socialisme douanier".



Reste à voir s'il permettra à Jean-Luc Mélenchon d'élargir son spectre électoral comme l'espèrent certains.