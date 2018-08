et Marie-Pierre Haddad

publié le 29/08/2018 à 08:08

Qui va remplacer Nicolas Hulot au ministère de la Transition écologique et solidaire ? C'est la question qui émerge après le départ surprise de l'écologiste. Alors que plusieurs noms commencent à être égrainés : Barbara Pompili, Sébastien Lecornu ou encore Pascal Canfin...



Et Ségolène Royal ? L'ancienne ministre de l'Environnement sous François Hollande était l'invitée, ce mercredi 29 août, de RTL. Sa réponse est claire : "Je ne suis candidate à rien". Désormais, elle occupe le poste d'ambassadrice des pôles Arctique et Antarctique.

Concernant la démission de Nicolas Hulot, Ségolène Royal estime que "le combat pour l’environnement est l’un des plus beaux combats dans la politique (...) C’est très rare en politique quand on peut travailler dans le temps long". D'après elle, l'écologiste n'aurait pas mesuré la difficulté d'un poste de ministre. "Ce n'est pas le seul à avoir démissionné", souligne-t-elle par ailleurs.