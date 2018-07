Contestation au sein de REM ? Christophe Castaner n'y voit aucune fronde

publié le 26/07/2017 à 16:15

Les remarques et les critiques au sein de La République En Marche se font de plus en plus entendre. Une action en justice a été lancée par des membres du parti macroniste afin de réclamer plus de transparence, au moment du vote des statuts du parti. Qu'en pense le gouvernement ? Dans une interview au Parisien, Christophe Castaner juge que cette démarche ne traduit "rien". Pas de grogne ou de contestation donc. "Sur 370.000 personnes, trente ont fait un recours. Ce sont trente adhérents qui ne sont pas représentatifs du mouvement, qui pour certains d'entre eux n'ont pas eu l'investiture pour être candidat aux législatives". Le porte-parole du gouvernement ajoute : "Est-ce que cela doit être pris comme le révélateur d'un problème à REM ? Non".



Pourtant, Le Canard Enchaîné paru ce mercredi 26 juillet affirme que les députés novices seraient "très remontés contre les anciens qui se sont attribués les meilleurs postes et même les bureaux les plus agréables". Le journal rapporte que Benjamin Griveaux, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances, aurait "souligné le spleen des nouveaux élus, qui, dans le privé, gagnaient de 7.000 à 8.000 euros par mois et enregistrent donc une baisse de pouvoir d'achat, surtout depuis que les fameuses indemnités représentatives de frais de mandat doivent êtres soumises à justificatifs et ne plus servir de salaire d'appoint".

Christophe Castaner se défend toute "caporalisation". "Pendant une campagne, vous êtes fusionnels. Et du jour au lendemain, vous devenez des députés super bosseurs qui passent donc beaucoup de temps à l'Assemblée nationale. Du coup, ils sont coupés de leur base et ils en souffrent. Ce passage est un vrai enjeu", reconnaît toutefois le porte-parole du gouvernement.