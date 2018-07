publié le 30/06/2016 à 12:53

"Nous n'appliquerons pas" les six nouveaux critères du compte pénibilité, a déclaré Pierre Gattaz, mercredi 29 juin à la presse. Alors que l'hypothèse d'une nouvelle utilisation 49-3 émerge doucement concernant la loi Travail, le gouvernement est attaqué sur un second front : celui du compte pénibilité. Le Medef, syndicat des patrons, s'y oppose farouchement. Manuel Valls doit rencontrer ce jeudi son président, Pierre Gattaz. Le sujet sera abordé mais un terrain d'entente semble compliqué à trouver. La mesure doit pourtant entrer en vigueur vendredi 1er juillet.



Ce compte permet aux salariés effectuant un emploi pénible dans le secteur privé de partir plus tôt à la retraite, de se former ou de travailler à temps partiel sans perte de salaire. Les entreprises délivrent des points en fonction de 10 facteurs de risque liés à des contraintes physiques marquées, un environnement physique agressif ou des rythmes de travail décalés. Parmi ces facteurs : postures pénibles, vibrations mécaniques ou encore températures extrêmes.

François Lenglet, éditorialiste à RTL





Dans les faits, "l’intention était donc louable, explique François Lenglet, éditorialiste à RTL. Mais l’exécution a été désastreuse". Pierre Gattaz fustige un dispositif "beaucoup trop compliqué" et pour cause. Dans la première version du compte, les employeurs devaient, par exemple, mesurer pour chaque salarié le nombre d’heures passées par an avec une torsion du buste. "Un délire administratif à la française, qui a d'ailleurs mis en fureur les patrons, et en particulier les petits patrons, qui ne sont pas des amoureux de la paperasse", indique le journaliste en économie.

Dans la deuxième version, l'attribution de points doit se faire à partir de fiches préétablies pour chacun des métiers. "Une usine à gaz, souffle François Lenglet. Tout dépend des postes, qui ne sont pas comparables les uns aux autres, même avec une qualification ou une dénomination identique". Les patrons perçoivent la mesure comme le symbole de la méconnaissance du monde du travail de la part du pouvoir actuel.