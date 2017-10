Cédric Villani veut "raviver la flamme" des Français pour les mathématiques

et Marc-Olivier Fogiel

Comment faire passer la France du dernier au premier rang ? Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, a chargé le député Cédric Villani (REM) d'une mission pour réfléchir à l'apprentissage des mathématiques. L'objectif est notamment de rattraper le retard de l'Hexagone dans les classements internationaux.



Pour que les maths ne soient plus un traumatisme pour les Français, l'élu a déjà en tête les grandes lignes de son projet : "Il va s'agir de raviver la flamme qui avait commencé il y a quelques années, quand un plan national mathématiques avait été esquissé, d'être à l'écoute des meilleurs pratiques d'enseignement, de s'intéresser à des comparaisons internationales, de dresser un plan par lequel tous les acteurs impliqués dans l'éducation mathématique puissent se retrouver pour avancer".

Rendre "ludique" l'enseignement

Selon une étude CSA Research pour Le Point et RTL, 39% des Français n'ont pas aimé les cours de mathématiques durant leur scolarité. 40% trouvent les cours trop abstraits et près de la moitié des sondés ont vécu du stress et du découragement. Conscient que l'enseignement de cette "discipline difficile" pose problème, Cédric Villani pense qu'il faut "passer par la porte du concret, de la manipulation voire du jeu".

C'est justement dans cette voie que Jean-Michel Blanquer compte avancer. Au micro de RTL, il a plaidé pour développer en école primaire l'apprentissage avec des objets, puis des images, avant le passage à la théorie. Cédric Villani y est favorable mais prévient : "Il faut qu'il y ait une part de jeu mais aussi que l'on comprenne bien qu'il y a, derrière, des sujets très sérieux et un enrichissement intellectuel".

Travailler avec les enseignants

Distingué en 2010 de la médaille Fields, l'équivalent du prix Nobel pour les mathématiques, le député de l'Essonne considère que l'échec de la France sur ce sujet réside aussi dans le fait que "l'on a sous-estimé le besoin de formation et d'accompagnement des enseignants". Il prévient donc : tout changement de façon d'enseigner ne pourra se faire sans concertation. "Une méthode ne se transpose pas directement d'une culture à une autre. Par-dessus tout, une méthode ne s'impose pas aux enseignants. Une méthode, au contraire, doit être mise au point en partenariat avec les enseignants".



En tout cas, les nouveaux objectifs sont très clairs. À la fin du CE1, les élèves doivent maîtriser l'addition, la soustraction, la multiplication et la division : "C'est un objectif d'exigence raisonné et, en même temps, il ne faudra pas le voir comme un couperet".