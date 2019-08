publié le 20/08/2019 à 14:24

C'est une manière de classer les livres qui a étonné Gabriel Serville. Le député de la première circonscription de Guyane a partagé sur Twitter la photo d'un rayon Fnac où les auteurs antillais font partie du rayon "étranger".

"Merci de m’expliquer quel cheminement vous a amené à classer les auteurs antillais et guyanais dans ‘Romans étrangers", a écrit l’élu, le tout photo à l'appui, en interpellant l'enseigne. "Considérer nos auteurs comme étrangers à la littérature française est non seulement méprisant car on les relègue à une petite étagère loin des têtes de gondoles mais témoigne surtout de cette autonomatisme qui consiste à toujours nous exclure", a ajouté le député.

L'enseigne ne lui a pas répondu mais a réagi sur BFMTV. Selon eux, ce classement propose "le parcours le plus simple pour les clients" et regroupe l’ensemble des auteurs de l’archipel, et non uniquement ceux venant des Antilles françaises, explique le HuffPost. "Idéalement, la classification serait plus précise avec une sous-catégorie", admet la porte-parole du groupe.

Bonjour @Fnac merci de m’expliquer quel cheminement vous a amené à classer les auteurs Antillais et Guyanais dans « Roman étranger » ¿¿¿ pic.twitter.com/mUhL1gDbtu — Gabriel Serville (@GabrielServille) August 17, 2019

Le député va écrire à l'enseigne

"Cela ne m’explique toujours pas pourquoi vous considérez les auteurs Guadeloupéens, Guyanais et Martiniquais comme étrangers ? Merci de m’éclairer", a tweeté le député. Contacté par le HuffPost, Gabriel Serville a indiqué qu'il allait écrire à la Fnac.