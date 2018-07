publié le 29/05/2016 à 18:20

Le 16 mai, il arpentait le mont Beuvray aux côtés des frondeurs socialistes et signait ainsi son retour dans le débat national. À onze mois de la présidentielle, quelle est l'ambition d'Arnaud Montebourg ? Songe-t-il à une candidature pour 2017 ? Qui peut-il rassembler ? S'imagine-t-il leader de la future opposition à la droite en cas de victoire des Républicains en 2017, comme l'imagine Martine Aubry ?



Une interview à suivre en direct sur RTL et en vidéo sur RTL.fr dès 7h45. Les internautes pourront interagir avec Arnaud Montebourg dès 8h15.



S'il n'a pas officiellement annoncé quel rôle il jouerait en 2017, l'ancien ministre de l'Économie de François Hollande a appelé au "lancement d'un projet alternatif pour la France" à destination des "économistes, des entrepreneurs (desquels il peut maintenant se revendiquer, ndlr), des syndicalistes, des citoyens engagés et tout simplement des Français qui souhaitent peser sur le destin de notre Nation et de notre continent." L'homme de 53 ans, fervent défenseur de la VIe République et du "Made in France", n'a sans doute pas oublier sa capacité à rassembler qu'il a démontrée lors des primaires citoyennes organisées par le Parti socialiste en 2011. Il avait terminé troisième avec 17,19% des voix, juste derrière François Hollande (39,17%) et Martine Aubry (30,42%).

L'ancien député de Saône-et-Loire, dépourvu de tous mandats politiques depuis son départ du gouvernement en août 2014 et son remplacement par l'ambitieux Emmanuel Macron, est l'invité de RTL lundi 30 mai. Il répondra aux questions d'Olivier Mazerolle à partir de 7h50 avant de répondre aux questions des auditeurs et internautes de RTL. Pour cela, posez vos questions en commentaire de cet article, sur Facebook ou encore avec le hashtag #RTLMatin sur Twitter.