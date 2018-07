publié le 29/07/2016 à 07:43

Après l'attentat à l'église de Saint-Étienne-du-Rouvray perpétré par deux terroristes se réclamant de Daesh, les religieux affichent leur unité face au risque de tensions. Dès le lendemain de l'attaque, François Hollande avait reçu à l'Élysée les représentants des cultes. "Nous ne pouvons pas nous laisser entraîner dans le jeu politique de Daesh qui veut dresser les uns contre les autres les enfants d'une même famille", avait déclaré le cardinal André Vingt-Trois après cette réunion.



Jeudi 28 juillet, le Conseil français du culte musulman (CFCM), présidé par Anouar Kbibech, a appelé les imams et fidèles à se rendre aux messes de dimanche pour exprimer "solidarité et compassion" après le "lâche assassinat" du père Jacques Hamel. L'instance représentative du culte musulman appelle également l'ensemble des quelques 2.500 mosquées de France à saisir l'occasion du prêche de la prière de vendredi prochain pour "évoquer la place prépondérante qu'occupe dans la religion musulmane le respect des autres religions, ainsi que le respect des hommes de foi qui les portent".

Dans le même temps, les catholiques de France sont appelés à respecter ce vendredi une journée de jeûne et d e prière pour la paix dans le monde. "Aucun Dieu, qui a créé la vie, ne peut nous demander de nous entretuer. Nous voulons marcher ensemble dans la confiance et le respect, construire des projets communs", affirme le président de la Conférence des évêques, Mgr Georges Pontier.



>> L'interview d'Anouar Kbibech et de Mgr Olivier Ribadeau-Dumas est à suivre en direct sur RTL et RTL.fr