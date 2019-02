publié le 18/02/2019 à 07:55

L’affaire peut sembler anodine, mais de l’aveu même d’un député LREM elle ne l’est pas, dans une période où la majorité bruisse de rumeurs et de "spéculations sur ce que sera la sortie du débat et un éventuel changement de Premier ministre". Petit rappel des faits : vendredi matin le Premier ministre Edouard Philippe a mis sur la table, au cours d’un débat, une vieille idée de droite qui consiste à demander des "contreparties" aux Français qui perçoivent des aides sociales. Il l’a reconnu lui-même, le sujet est "explosif", et l’a néanmoins laissé entendre clairement : "compte-tenu" de la "situation (des) finances publiques", il n’y serait pas opposé.



Il n’en fallait pas plus pour faire dresser les poils d’une partie du groupe majoritaire à l’Assemblée… Sauf qu’à la place de l’habituelle rafale de tweets ou autres commentaires de la poignée de députés issus du parti socialiste qui en ont pris l’habitude, c’est une députée LaREM de l’Ain, Olga Givernet, qui s’est cette fois fendue d’un communiqué très officiel pour dire tout le mal qu’elle pensait de la prise de position du chef du gouvernement… tout simplement !



"Il est dommage que le PM se serve (du débat) pour exprimer des idées qui lui sont propres et qui n’engagent en aucun cas la majorité" écrivait-elle, parlant encore de "maladresse" d’Edouard Philippe, sans susciter la moindre condamnation publique des cadres du mouvement… Et rebelote ce weekend, dans une interview au Figaro, où elle en rajoute une couche : "Le risque est de créer une polémique, qui plus est la veille d'un nouveau samedi de mobilisation des "gilets jaunes", rendant secondaires d'autres sujets qui préoccupent pourtant les Français.

"Un rappel au collectif"

À Matignon ce weekend on pestait tout bas évidemment : "si elle participait aux réunions de groupe peut-être aurait-elle compris que l’enjeu est de faire vivre le débat, c’est révélateur de l’attitude de ces petits députés qui ont un melon qui ne passe pas sous l’Arc de triomphe" soufflait un ami du Premier ministre. On ajoutait au passage que le sujet revenait souvent dans les débats locaux.

Les cadres de la majorité à l’Assemblée en revanche ne sont pas offusqués, loin de là, et c’est peut-être là le plus surprenant. "C’est la réaction assez naturelle d’une députée qui préfère le macronisme au juppéisme" a confié l’un d’entre eux, non seulement pas choqué mais clairement remonté contre Edouard Philippe : "c’est un rappel au collectif, le Premier ministre qui est censé être le chef de la majorité n’appartient pas au mouvement majoritaire et s’en revendique". Même son de cloche du côté des députés issus de la gauche du mouvement : "c’est symptomatique d’un ras le bol d’une majorité de députés que l’on n’a pas l’habitude d’entendre et qui en ont assez de voir certains plus à droite ouvrir des fronts" défendait encore l’un des contempteurs du Premier ministre.