À droite, les mauvais esprits s’interrogent de moins en moins discrètement sur la capacité de François Fillon à maintenir sa candidature pour la présidentielle, qu’il soit mis en examen ou pas. Nous avons donc voulu en savoir plus auprès de la Haute autorité de la primaire. Contrairement à ce que certains croyaient savoir chez les Républicains, si François Fillon se désistait de la course, Alain Juppé - qui est arrivé second à l'automne dernier - ne serait pas automatiquement désigné. D'après le code électoral, une nouvelle élection devrait tout simplement être organisée, supervisée par cette même Haute autorité.



Hasard du calendrier et de l’actualité, il se trouve que cette Haute autorité, présidée par la juriste Anne Levade, a lancé sa procédure de liquidation mercredi 25 janvier (quasiment le jour des révélations du Canard Enchaîné), et surtout un petit peu plus tôt que prévu. En principe, elle aurait dû exister jusqu'au 31 mars 2017. L'objectif est de pouvoir de verser un petit peu plus rapidement que prévu au candidat les quelques millions d’euros qu’ont généré l’élection et qui serviront à financer sa campagne.

Un premier virement de 6 millions d'euros doit d'ailleurs être fait de manière imminente. Si une nouvelle élection devait être organisée de façon précipitée, la Haute autorité pourrait toujours se reconstituer.

