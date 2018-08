publié le 23/08/2018 à 17:20

Plus d'un mois après les révélations sur l'affaire Benalla, l'enquête se poursuit. Comme le révèle Le Parisien, dans son édition du jeudi 23 août, la police judiciaire veut retrouver Myriam, la fiancée du proche collaborateur d'Emmanuel Macron.



Son mariage avec Alexandre Benalla devait alors avoir lieu le week-end du 21 juillet, à Issy-les-Moulineaux dans les Hauts-de-Seine. Mais la veille, il avait été placé en garde-à-vue par les policiers, dans le cadre d'une enquête préliminaire.

Le parquet de Paris avait alors cherché à interroger sa compagne. Mais impossible de la retrouver. Lorsqu'il demande un entretien avec sa future épouse, la police n'accède pas à sa requête. Plus tard, Alexandre Benalla refuse de communiquer le lieu où elle se trouve. "Pour la protéger", avait-il évoqué comme raison.

Impossible de contacter sa compagne

Selon Le Parisien, "rien n’implique en effet Myriam dans les violences. Mais pour la retrouver, les enquêteurs de la Brigade de répression de la délinquance à la personne (BRDP) se sont donné beaucoup de mal, déployant des techniques habituellement dévolues à la lutte contre la criminalité organisée".



Pourquoi ? Les policiers cherchent à mettre la main sur un coffre-fort. Lors de la garde-à-vue d'Alexandre Benalla, les enquêteurs ont souhaité se rendre à son domicile. "'Acceptez-vous de nous délivrer [cette] autorisation ?' demande un policier à Benalla. Ce dernier accepte, mais précise aussitôt : 'Je tiens juste à dire que je n’ai pas les clés avec moi. La seule personne qui a les clés de mon domicile est ma femme qui, à cette heure, est certainement partie à l’étranger se reposer et fuir les journalistes avec notre bébé'", raconte le journal.

Un coffre-fort manquant

Le lendemain, les policiers pénètrent dans l'appartement du couple mais constatent qu'un coffre-fort manque. À l'intérieur, se trouvent trois pistolets automatiques, et un Remington, "toutes détenues légalement", ajoute Le Parisien. Alexandre Benalla explique que "le 19 juillet, ma femme m’a appelé pour me dire qu’il y avait plein de journalistes devant la maison et dans le couloir. J’ai demandé à un ami d’aller chercher ma femme et de récupérer tout ce qui pouvait être volé, des objets de valeur et notamment les armes".



Depuis les armes ont été restituées à la police. Les enquêteurs ont par la suite découvert que Myriam ne se trouvait pas à l'étranger, comme l'avait dit Alexandre Benalla mais dans le XVIème arrondissement de Paris. Le proche d'Emmanuel Macron s'interroge "sur l’opportunité de faire des recherches sur ma femme qui n’a rien à voir dans toute cette histoire. Elle est déjà assez chamboulée", comme le rapporte le journal.