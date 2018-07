et AFP

publié le 20/07/2018 à 18:51

Édouard Philippe en appelle à la "responsabilité" face à "l'obstruction parlementaire" et la "récupération politique" de l'affaire Benalla. Le Premier ministre s'est exprimé vendredi 20 juillet depuis Valence, en marge de la 13e étape du Tour de France à laquelle il était venu assister.



Plus tôt dans la journée, les groupes d'oppositions ont réclamé sa venue à l'Assemblée nationale pour s'expliquer sur les révélations concernant Alexandre Benalla, le collaborateur d'Emmanuel Macron soupçonné de violences en réunion par personne chargée d'une mission de service public, usurpation de fonctions, port illégal d'insignes réservés à l'autorité publique et de complicité de détournement d'images issues d'un système de vidéo protection.

"Pour ceux qui, au-delà d'attendre les réponses (des enquêtes et des commissions d'enquête parlementaires mises en place, ndlr), utilisent ces événements et ces questions à des fins soit d'obstruction parlementaire, soit d'exploitation politique, je leur dis : 'prenons tous ensemble le sens de nos responsabilités'", a déclaré Édouard Philippe, en appelant notamment au "sang froid".