et Thibaut Deleaz

publié le 10/09/2018 à 08:15

Un secrétaire d'État chargé du numérique et pourtant déconnecté des réseaux sociaux. Mounir Mahjoubi alerte sur les dangers de la dépendance aux réseaux sociaux et aux écrans dont il a lui-même été victime, lundi 10 septembre sur RTL. Il n'exclut pas de légiférer pour aider les gens à décrocher.



"Le numérique parfois peut nous rendre un peu dépendants", reconnaît le secrétaire d'État. Il reconnaît lui-même avoir été "complètement hypnotisé par ces alertes permanentes" sur son téléphone, qui l'ont conduit à désinstaller les applications de Facebook et Twitter.

Les réseaux sociaux "reconnaissent eux-mêmes" qu'ils créent de la dépendance, explique Mounir Mahjoubi. Il salue l'initiative de Facebook, qui veut installer un compteur de temps passé sur le réseau social. "J'espère que quand les gens verront qu'ils ont passé 5 heures dessus ça les aidera à se déconnecter."

"Pourquoi pas une loi" pour généraliser ce genre d'initiative et aider à la déconnexion, lance le secrétaire d'État. Il assure ne pas vouloir s'immiscer dans la vie des gens, mais plutôt ouvrir le débat "pour que chacun puisse décider comment il va faire".