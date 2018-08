Actes Sud : Françoise Nyssen affirme n'avoir "pas songé à démissionner"

et AFP

publié le 26/08/2018 à 12:47

Dans son édition du 26 août, Le Journal du dimanche publie deux interviews distinctes de membres de l'exécutif. Le chef du gouvernement d'une part, Édouard Philippe, et d'autre part celle de la ministre de la Culture Françoise Nyssen. "Rien ne sera bloqué" dans le cadre de l'enquête sur des travaux présumés illégaux menés lorsque la ministre de la Culture Françoise Nyssen dirigeait les éditions Actes Sud, assure Édouard Philippe dans les colonnes de l'hebdomadaire.



Édouard Philippe indique avoir appelé jeudi Françoise Nyssen, après l'ouverture de l'enquête. "Je lui ai redit mon soutien et les règles s'agissant de l'appartenance au gouvernement", précise-t-il. "Je n'ai pas songé à démissionner", déclare pour sa part Françoise Nyssen au JDD, qui souligne "le soutien immédiat" du président de la République, du Premier ministre et du gouvernement. "L'enquête ne vise pas Françoise Nyssen ministre de la Culture, elle vise une société, Actes Sud", insiste-t-elle.

Deux mois après avoir été épinglée par le Canard enchaîné pour l'agrandissement non autorisé du siège d'Actes Sud à Arles avant son entrée au gouvernement en 2017, la ministre est mise en cause dans une affaire similaire. Le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire pour déterminer si les travaux d'agrandissement des bureaux parisiens d'Actes Sud en 1997 et à partir de 2012 respectaient le code de l'urbanisme.