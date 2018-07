publié le 28/12/2017 à 16:38

Il s'agit d'un phénomène qui se produit en moyenne "une à deux fois par hiver", selon Météo France. Quatre départements du Sud-Ouest (Ariège, Haute-Garonne, Pyrénées-Atlantiques et Hautes-Pyrénées) ont été placés en vigilance orange aux avalanches. Le risque sera particulièrement élevé dans la journée de vendredi 29 décembre, entre 6 et 16 heures.



Cet épisode avalancheux est lié aux importantes chutes de neige survenues ces derniers jours sur les Pyrénées et à l'arrivée d'une nouvelle perturbation qui entraînera des vents forts en altitude. "Le manteau neigeux va s'humidifier. De nombreux départs spontanés d'avalanches de neige humide sont à attendre", prévient le bulletin de prévision.

"Les avalanches attendues seront le plus souvent d'ampleur modérée mais pourront menacer quelques secteurs routiers de montagne par de nombreuses coulées de talus et localement une avalanche plus volumineuse dans un couloir d'avalanche", poursuit Météo France, soulignant que le risque d'avalanche prendra fin "après l'arrêt des précipitations, en cours d'après-midi de vendredi".

Par conséquent, l'institut météorologique rappelle ses conseils de comportement dans une telle situation : "Informez vous sur l'ouverture et l'état des secteurs routiers d'altitude. Conformez vous aux instructions et consignes de sécurité en vigueur dans les stations de ski et communes de montagne. Renseignez-vous en consultant les bulletins spécialisés de Météo France, les informations locales et les professionnels de la montagne".

Vigilance météo du 28 décembre à 16h Crédit : Météo France