publié le 02/08/2018

Les fortes chaleurs se poursuivent en France. Et Paris n'échappe pas à la règle. Dans cette situation, la mairie a annoncé le déclenchement du niveau 3 de son plan canicule, ce qui permet de mettre en place certaines mesures comme l'ouverture nocturne de parcs et jardins ainsi que de salles rafraîchies dans certains établissements publics.



Les parcs Monceau, Marcel-Pagnol (VIIIe arrondissement), Montholon (IXe arrondissement), Ferdinand-Brunot (XIVe arrondissement) et Georges-Brassens (XVe arrondissement) seront ouvert toute la nuit à partir de jeudi soir, en plus des 13 sites ouverts traditionnellement en période estivale.

"Ces parcs disposent de fontaines à eau pour se désaltérer et se rafraîchir. La Ville de Paris mettra en place un dispositif de surveillance spécifique, afin que cette ouverture se fasse dans les meilleures conditions pour les Parisiens et les visiteurs", a indiqué la mairie dans un communiqué.

Contacter les personnes vulnérables

Mais cela ne s'arrête pas là alors que "les personnes vulnérables, inscrite sur le fichier Chalex, seront contactées par téléphone", a expliqué la mairie. Une manière de "prendre des nouvelles" mais aussi de "rappeler les mesures préventives" en cas de fortes chaleurs. "Si une urgence est constatée, un médecin bénévole de l'association 'Les transmetteurs' évaluera l'urgence sanitaire pour apporter la meilleure réponse. Un travailleur social pourra si nécessaire se rendre sur place", développe les autorités parisiennes.



Lors du dernier déclenchement niveau 3 du plan canicule du mardi 24 juillet au lundi 30 juillet, 35.496 appels ont été passés. La canicule s'est installée jeudi sur un tiers de l'hexagone et doit durer plusieurs jours, avec 34 départements en vigilance orange, selon Météo-France.