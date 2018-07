Météo France place 21 départements en vigilance orange aux orages

publié le 26/05/2018 à 07:36

Vingt-et-un départements sont placés en vigilance orange aux orages par Météo France, ce samedi 26 mai. À la Charente, la Charente-Maritime, la Dordogne, la Gironde, les Landes, le Lot-et-Garonne, les Pyrénées-Atlantiques, les Deux-Sèvres et la Vienne, s'ajoutent désormais l'Eure-et-Loir, l'Ille-et-Vilaine, l'Indre, l'Indre-et-Loire, le Loir-et-Cher, la Loire-Atlantique, la Maine-et-Loire, la Mayenne, l'Orne, la Sarthe, la Vendée et la Haute-Vienne.



Le phénomène devrait se terminer aux alentours de 22 heures. Les premiers orages s'évacuent vers le nord et notamment les îles charentaises avant de gagner les Pays de la Loire en milieu de matinée : ils sont localement forts mais sans phénomènes violents associés.



Les orages seront parfois violents avec de fortes averses pouvant donner 20 à 40 mm en moins d'une heure, plus ponctuellement 50 mm ; risque de forte grêle et de fortes rafales de vent de l'ordre de 80 à 100 km/h. Ils seront également accompagnés d'une forte activité électrique.

Le risque est plus fort sur Poitou-Charentes, et moindre sur l'est du Lot-et-Garonne et de la Dordogne. Accalmie progressive par le sud en soirée, avec encore des passages orageux, mais de moindre intensité.Amélioration plus sensible en seconde partie de nuit.

Vigilance orange Météo France à 10h le 26/05 Crédit : Météo France