et Avec AFP-Relaxnews

publié le 06/07/2018 à 05:50

Sur les régions méditerranéennes, le soleil sera au rendez-vous ce vendredi 6 juillet, mais la tramontane, le mistral et le vent d'ouest du littoral varois à la Corse souffleront jusqu'à 70 km/h en rafales.



De belles éclaircies s'installeront de la Bretagne aux Hauts-de-France et jusqu'en Champagne-Ardenne et Lorraine.

Sur le reste du pays, l'amélioration se poursuivra. Entre la Bourgogne Franche-Comté et le nord des Alpes, les averses sont encore fréquentes, ponctuellement orageuses, mais en général moins fortes que la veille. Ailleurs, les ondées seront plus espacées, entrecoupées de belles éclaircies.



La nuit sera plus fraîche en général dans les terres, avec des températures minimales de 12 à 17 degrés, et de 18 à 20 autour de la Méditerranée.



L'après-midi, les maximales varieront de 24 à 27 degrés, 28 à 31 sur le Nord-Est, localement 29 à 32 sur le Sud-Est, et de 20 à 23 sur les côtes de Manche.