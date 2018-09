et AFP

publié le 28/09/2018 à 05:50

Le matin de ce vendredi 28 septembre, le ciel sera nuageux au nord de la Seine avec quelques gouttes possibles localement. D'autre part, des nuages bas et des bancs de brouillards seront présents sur les rivages océaniques. Le soleil dominera sur le reste du pays.



L'après-midi, le temps sera bien ensoleillé sur le pays. Seuls quelques nuages s'attarderont sur les rivages de l'Aquitaine et dans l'Est.

À noter que le vent de nord-est sera modéré près de la Manche. Autour du golfe du Lion, mistral et tramontane seront sensibles.

Le matin, les températures iront de 7 à 15 degrés, jusqu'à 16 à 19 degrés près de la Méditerranée.



L'après-midi, il fera 17 à 25 degrés au nord de la Loire et près de l'Atlantique, 25 à 30 degrés ailleurs, jusqu'à 31 à 32 degrés autour de la Méditerranée.