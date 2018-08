Météo en France du vendredi 17 août : pluie et orages sur la majeure partie du pays

publié le 17/08/2018 à 06:19

Un temps instable. La perturbation, arrivée jeudi 16 août, s'étendra du Sud-Ouest aux Ardennes. Les pluies seront plus soutenues du Centre à la frontière belge et pourront s'accompagner d'orages.



Ces averses se décaleront au fil de la matinée sur le Nord-Est, remplaçant les éclaircies. Des orages éclateront sur le relief du massif Central et des Pyrénées, ainsi que sur les Alpes avec des ondées marquées dès le matin. Dans l'après-midi, les averses orageuses concerneront la façade est du pays, du Mercantour à la plaine d'Alsace et les massifs d'Auvergne et des Pyrénées.

Les régions du nord de l'Aquitaine à la Normandie bénéficieront d'un temps calme avec une journée se déroulant sous un ciel variable. Ces éclaircies s'étendront aux régions du Sud-Ouest à la frontière belge l'après-midi, à l'exception des zones proches des Pyrénées.

Près de la Méditerranée, soleil et nuages se partageront le ciel. La tramontane soufflera en rafales voisines de 60 à 70 km/h.

Températures

Les températures minimales s'échelonneront entre 10 et 15 degrés sur le Nord-Ouest. Elles pourront être par endroits plus fraîches. Ailleurs elles oscilleront entre 15 et 19 degrés, 18 à 23 degrés en bord de Méditerranée.



Les maximales seront en baisse avec 19 à 24 degrés au nord de la Seine, 22 à 26 au Sud et jusqu'à 27 à 32 degrés dans le Sud-Est, localement 35 degrés dans le Var.