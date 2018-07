et Avec AFP-Relaxnews

publié le 13/07/2018 à 05:45

Ce vendredi 13 juillet, le temps restera estival mais il y aura des averses l'après-midi au Nord et des orages sur les Pyrénées, selon les prévisions de Météo-France.



Sur la Normandie, les Hauts de France et la région parisienne, le ciel sera très nuageux en début de journée. Les nuages se déchireront mais l'après-midi, ils grossiront par endroits et donneront des averses, voire quelques coups de tonnerre. Ce temps changeant gagnera également la Lorraine, puis le calme reviendra en soirée.

Les Pyrénées conserveront aussi un temps instable avec des averses orageuses l'après-midi. Des bancs de nuages déborderont sur le sud de l'Aquitaine et l'Occitanie, pouvant lâcher quelques gouttes. Sur le reste du pays, le temps restera estival, le ciel sera clair ou peu nuageux.

Les températures minimales iront de 13 à 17 degrés en général, autour de 20 degrés près de la Méditerranée.





Les maximales varieront entre 22 et 25 degrés le long de la Manche, 25 et 29 sur le reste de la moitié nord, entre 28 et 33 degrés au sud.