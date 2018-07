publié le 21/07/2018 à 07:25

Le temps samedi sera variable, avec une alternance de nuages et de soleil sur une grande partie du pays, selon les prévisions de Météo-France. Le temps sera agité en matinée des Alpes au Nord-Est avec de nombreuses averses orageuses plus soutenues sur le relief, débordant sur les massifs d'Auvergne. Elles résisteront dans l'après-midi sur le Centre-Est et s'atténueront dans la soirée. Des ondées se produiront également le long de la frontière belge.



Près des Pyrénées, le ciel restera chargé et donnera des averses accompagnées de coups de tonnerre. Dans le Sud-Ouest, quelques averses se déclencheront également. Sur le Nord-Ouest, une perturbation parviendra à s'infiltrer. Elle apportera des passages pluvieux en matinée sur la Bretagne. Des orages éclateront sous ces ondées fréquentes. Elles s'étendront sur le littoral atlantique l'après-midi.

Sur le centre du pays, le temps sera plus calme et des éclaircies parviendront à se développer. Le soleil s'imposera une fois de plus du golfe du Lion à la côte d'Azur. La tramontane s'accompagnera de quelques rafales voisines de 60 km/h.

Les températures

Le matin, il fera entre 11 et 15 degrés sur la moitié nord, 14 à 18 degrés dans le Sud, jusqu'à 18 à 23 degrés dans le Sud-Est. Les maximales seront comprises entre 20 à 26 degrés sur la majeure partie du pays. Elles atteindront encore 28 à 31 dans le Sud-Est.