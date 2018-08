publié le 22/08/2018 à 06:45

Mercredi, le soleil et la chaleur domineront mais le temps sera nuageux près de la Manche et encore bien orageux sur le relief, selon les prévisions de Météo-France.



Des nuages s'attarderont sur les côtes de la Manche et limiteront les apparitions du soleil. Les éclaircies devraient tout de même s'élargir l'après-midi.

Partout ailleurs, c'est une nouvelle journée estivale et chaude qui s'annonce, avec encore des déclenchements d'averses orageuses des Pyrénées au Massif central, aux Alpes et au relief corse. Ces orages pourront être forts sur les Alpes et déborder sur les plaines provençales.

Températures

Le matin, les températures iront de 13 à 19 degrés, jusqu'à 20 à 25 degrés dans le Sud-Est et en Corse.



L'après-midi, les maximales seront en légère hausse et souvent comprises entre 30 et 35 degrés excepté près de la Manche où les maximales se limiteront entre 21 et 25 degrés.