publié le 18/07/2018 à 05:44

La matinée de ce mercredi 18 juillet sera calme, bien ensoleillée dans l'ensemble, malgré quelques passages nuageux près de la Manche et quelques grisailles brumeuses dans le Nord-Est.



Progressivement en Aquitaine puis sur tout le Sud-Ouest, le ciel se voilera, l'ambiance deviendra lourde et une petite ondée pourra se produire ici et là. Malgré cela, il fera chaud et l'impression restera plutôt estivale.

Le temps tournera plus rapidement à l'orage sur les Pyrénées et leur piémont. En fin d'après-midi, ces orages finiront par se propager sur le sud de l'Aquitaine et de Midi-Pyrénées. En soirée et début de nuit, ils traverseront l'ensemble de l'Occitanie jusqu'au sud de l'Auvergne et jusqu'aux plages du Golfe du Lion. Ce court épisode orageux pourra être actif, accompagné d'un risque de grêle et de fortes rafales.

Le beau temps résistera sur le reste du pays, avec seulement quelques bourgeonnements en montagne et une averse possible sur les Alpes du sud.

Les températures

Les températures minimales seront comprises entre 11 et 16 degrés en général, entre 18 et 22 près de la Grande Bleue.



Les maximales, en hausse, afficheront 21 à 25 degrés près de la Manche, 26 à 31 degrés en général, localement 32/33 en Midi-Pyrénées, localement 33 à 35 sur le Languedoc et la Provence.