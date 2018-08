publié le 15/08/2018 à 06:43

Le mercure va de nouveau chauffer. Alors que le soleil dominera largement sur l'ensemble du pays ce mercredi 15 août, les températures vont repartir à la hausse après une petite accalmie. La chaleur sera de retour en journée.



Seules les Alpes et la Corse pourraient avoir certaines averses, même si elles seront moins actives que les jours précédents. Ailleurs, la journée s'annonce calme et estivale. Le ciel sera nuageux le matin de la Bretagne à la Belgique mais le soleil reprendra progressivement le dessus en journée. Seuls quelques nuages bas persisteront encore localement en bordure de Manche et sur le Finistère. Les nuages reviendront toutefois plus nombreux dans la nuit.

Sur le reste du pays, après quelques nappes de grisaille le matin notamment dans le nord-est ou dans le sud-ouest, le soleil s'imposera en journée. Quelques cumulus se développeront l'après-midi près des frontières du Nord, sur les Pyrénées et quelques rares averses menaceront aussi sur les Alpes frontalières. Mistral et tramontane s'atténueront en matinée.

Températures

Les minimales afficheront généralement 13 à 18 degrés, autour de 20 degrés sur les rivages méditerranéens.



L'après-midi, il fera 21 à 25 degrés près de la Manche, 26 à 30 degrés ailleurs, localement 30 à 31 en Poitou-Charente et 29 à 34 autour de la Méditerranée.