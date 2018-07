publié le 17/07/2018 à 05:42

Ce mardi 17 juillet au matin, de rares averses traîneront encore du Grand Est à la Franche-Comté. Une épaisse grisaille recouvrira le Sud-ouest jusqu'au Poitou-Charentes, l'ouest du Massif Central et les Cévennes. Elle pourra donner un peu de pluie, notamment près de l'océan et aux abords du relief.



Sur le reste du pays, le ciel sera passagèrement nuageux ou bien ensoleillé sur les régions méditerranéennes.

L'après-midi, seuls l'Alsace, le relief des Vosges et du Jura resteront exposés à de bonnes averses, voire à un orage. Des ondées plus isolées se déclencheront sur les Alpes.

Sur le Sud-Ouest, la grisaille cédera la place à un ciel plus clément, partagé entre nuages et éclaircies de plus en plus larges. Un petite averse ne sera pas exclue sur la chaîne des Pyrénées.



De la Bretagne à la Normandie, les apparitions du soleil seront contestées par de fréquents passages nuageux.



Partout ailleurs, on appréciera de belles périodes ensoleillées. C'est autour de la Méditerranée que le soleil se montrera le plus vaillant. Mistral et tramontane souffleront modérément dans leurs domaines.

Les températures

Le matin, il fera entre 11 et 16 degrés en général, 18 à 21 sur la côte aquitaine et la bordure méditerranéenne.



Les températures maximales atteindront 21 à 25 degrés de la Bretagne au Nord Pas-de-Calais, 30 à localement 33/34 sur le Languedoc et la Provence, 25 à 29 degrés en général sur le reste de l'hexagone.