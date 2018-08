Météo en France du mardi 14 août : un temps globalement calme

publié le 14/08/2018 à 06:40

Le temps va s'améliorer mardi sur une majeure partie du pays, sauf sur les Alpes du sud et surtout la Corse qui vont connaître des averses, selon le bulletin de Météo-France.

Du Jura aux Alpes, des averses se déclencheront en matinée. Elles se décaleront sur les Alpes du sud l'après-midi, parfois accompagnées d'orages.



Le temps sera également agité en Corse, en particulier l'est de l'île. Le ciel sera chargé sur la Côte d'azur, mais les pluies seront rares. Autour du golfe du Lion et en vallée du Rhône, mistral et tramontane souffleront modérément et dégageront le ciel. Les rafales atteindront 80/90 km/h l'après-midi sur le littoral exposé.

Sur le reste du pays le temps sera calme. Après une matinée souvent nuageuse, les éclaircies s'imposeront l'après-midi, parfois timidement sur les régions bordant la Manche.

Températures

Les températures seront proches des normales. Les maximales iront de 20 à 22 degrés le long de la Manche, 23 à 27 en général ailleurs, jusqu'à 31 degrés sur le Sud-Est et la Corse.