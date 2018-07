publié le 10/07/2018 à 05:56

Le ciel sera toutefois plus gris au Nord de la Seine et sur le Grand Est, avec un ciel partiellement nuageux le matin, plus dégagé l'après-midi. Les nuages s'épaissiront en fin de journée par la frontière belge au risque d'apporter quelques gouttes.



Ailleurs le soleil brillera largement, malgré des bancs de nuages d'altitude et après quelques nuages le matin sur le sud de l'Aquitaine. L'après-midi des nuages se développeront sur les Alpes du sud frontalières, l'est des Pyrénées et le relief corse, mais le risque d'averse sera faible. L'évolution sera légèrement orageuse en fin de journée sur les Alpes du sud et le relief corse.

Mistral et vent d'ouest sur la côte varoise et les caps corses souffleront jusqu'à 60/70 km/h.

Les températures

Les températures seront en baisse au Nord avec des minimales comprises entre 13 et 17 degrés et des maximales en journée de 20 et 27 degrés sur un tiers Nord du pays, localement 30 à 31 en Bretagne à l'intérieur des terres.





Plus au Sud, les minimales s'échelonneront entre 16 et 21 degrés, 20 à 24 près de la Méditerranée. En journée, les maximales atteindront 28 à 32 degrés, localement 33 à 35 dans le Sud-Est.