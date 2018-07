Météo en France du lundi 23 juillet 2018 : le temps s'améliore

publié le 23/07/2018 à 06:43

Le temps lundi sera plus ensoleillé et les températures seront en hausse, selon les prévisions de Météo-France. La journée s'annonce bien estivale après une matinée souvent bien dégagée mise à part quelques brumes dans le sud de l'Aquitaine et quelques nuages bas près de la Manche.



En journée, des cumulus se développeront sur les reliefs de l'est. Les averses, localement orageuses menaceront l'après-midi entre le sud des Alpes, la Côte d'Azur et la Corse pour ensuite s'atténuer en soirée. Le relief du Jura sera peut être exposé aussi à quelques ondées.

Partout ailleurs le soleil s'imposera et brillera copieusement malgré quelques développements de cumulus inoffensifs. Le mistral et la tramontane souffleront autour de 70/80 km/h près des côtes en s'atténuant l'après-midi.

Les températures

Les températures minimales seront comprises entre 12 et 18 degrés, 18 à 22 sur le Sud-Est. Les maximales s'échelonneront entre 24 à 31 degrés, 33 à 35 sur les régions méditerranéennes.