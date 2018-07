publié le 19/07/2018 à 06:01

Du Sud-Ouest au Nord-Est, la matinée de ce jeudi 19 juillet se déroulera sous un ciel dégagé. Le ciel restera bien lumineux dans l'après-midi. Sur le Nord-Ouest, un voile nuageux s'installera et quelques averses toucheront la Bretagne, a annoncé Météo France.



Dans l'après-midi, des ondées se développeront tout d'abord sur le relief des Alpes et des Pyrénées. Des averses orageuses se produiront des pays de Loire à la Normandie.

Elles s'étendront en soirée et première partie de nuit sur l'ouest aquitain et jusqu'en région parisienne. Dans le Sud-Est, le soleil s'installera.

Les minimales s'échelonneront entre 13 et 18 degrés en général, jusqu'à 19 à 20 degrés sur le littoral aquitain et 19 à 22 proche de la Méditerranée. Les maximales seront plus chaudes avec 20 à 25 en bord de Manche et 27 à 33 sur l'ensemble du pays.