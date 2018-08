Météo en France du jeudi 16 août : un temps estival sur la majeure partie du pays

publié le 16/08/2018 à 06:49

Le temps jeudi restera généralement bien ensoleillé et estival sur la majeure partie du pays, malgré un passage pluvieux et localement orageux dans le Nord-Ouest, selon Météo-France. Le matin, une perturbation océanique apportera un temps couvert et faiblement pluvieux sur la pointe bretonne, puis des Pays de la Loire à la Normandie l'après-midi avec quelques ondées orageuses sur les Hauts-de-France en fin de journée.



Les éclaircies reviendront en journée sur la Bretagne mais le fond de l'air y sera un peu plus frais. En liaison avec la dégradation par l'Ouest, des nuages bas envahiront aussi le Pays basque et gagneront le piémont pyrénéen avec quelques gouttes possibles. Des ondées orageuses se développeront sur la chaîne pyrénéenne en fin de journée.

En journée, des cumulus se développeront sur les Alpes et le relief corse avec quelques averses orageuses. Dans le centre du pays, le soleil s'imposera mais deviendra de plus en plus contrarié par l'arrivée de nuages élevés par l'Ouest. La tramontane soufflera en fin de journée.

Températures

Les températures minimales oscilleront entre 13 et 18 degrés, localement 20 à 22 près de la Méditerranée.



Les températures maximales seront voisines de 20 à 23 degrés de la Bretagne aux côtes de la Manche, 24 à 29 des Pays de la Loire jusqu'aux Hauts-de-France et le long de la façade atlantique. Elles seront estivales ailleurs avec 29 à 33 degrés.