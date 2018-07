publié le 25/02/2018 à 07:26

Dimanche, il y aura encore des nuages, de la pluie et de la neige au sud-est tandis qu'il fera beau mais froid ailleurs, voire très froid sur le nord-est, selon les prévisions de Météo-France. Sur la Corse, l'est de PACA et les Alpes frontalières, les nuages resteront prédominants et s'accompagneront parfois de pluie, ou de neige en moyenne montagne dès 800/1000 m d'altitude en matinée.



Les précipitations seront temporairement modérées notamment en Corse. En fin de journée, la limite pluie-neige descendra jusque vers 500 m d'altitude puis localement 300 m en soirée jusqu'à atteindre parfois le littoral du Var et des Alpes-Maritimes dans la nuit de dimanche à lundi.

Ailleurs, un temps calme, sec et bien ensoleillé dominera même si quelques nuages encombreront le ciel du Centre-est et les Alpes en matinée, et même si quelques nuages élevés survoleront le Sud-ouest.

L'ambiance sera toujours hivernale. La sensation de froid sera accrue par le vent de nord-est qui se renforcera en atteignant 50 km/h sur la moitié nord, parfois 70 km/h près des côtes de la Manche, près de Genève et dans la vallée du Rhône. En fin de journée, le vent atteindra parfois 80 km/h dans la vallée du Rhône et sur les côtes corses.

Les températures

Le froid s'accentuera sur le nord-est, les minimales atteindront -4 à -7 degrés sur le Grand Est, avec une température ressentie sous l'effet du vent proche de -10 à -14 degrés. Il fera 0 à -4 ailleurs en général, 0 à +2 degrés près du littoral atlantique, +2 à +6 près de la Méditerranée. Le froid s'installera sur la moitié nord en journée. Les maximales resteront négatives sur le Grand Est et atteindront difficilement +1 à +4 degrés ailleurs au nord, 6 à 12 sur le Sud-ouest et autour de la Méditerranée.