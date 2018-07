publié le 22/07/2018 à 07:29

Le temps dimanche connaîtra une lente amélioration, les températures seront en hausse sur une grande partie du pays, selon les prévisions de Météo-France. Toutefois, les averses localement orageuses concerneront encore la façade est, de l'Alsace à la région PACA, avec une activité en baisse mais encore notable à l'est du Rhône l'après-midi.



De la façade Atlantique aux Pyrénées, le début de matinée sera chargé. Les averses seront possibles mais elles se concentreront petit à petit contre les Pyrénées où un coup de tonnerre restera possible. Ailleurs la journée sera agréable, sous un ciel partagé entre nuages et belles éclaircies, mais ponctué l'après-midi de quelques rares ondées au sud de la Loire.

À noter au lever du jour, la grisaille matinale sous forme de nuages bas sur le Nord-ouest, qui se dissipera assez rapidement. La tramontane et le vent d'ouest en Méditerranée se renforcera doucement pour atteindre 70/80 km/h en rafale du golfe du Lion à la Corse.

Les températures

Les températures gagneront quelques degrés. Elles seront comprise le matin entre 13 et 17 degrés en général, entre 20 et 23 degrés près de la Méditerranée, pour atteindre l'après-midi 22 à 25 degrés près de la Manche, 25 à 30 degrés sur les autres régions, voire 31/32 en Provence et en Corse.