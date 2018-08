publié le 19/08/2018 à 06:19

Un temps encore instable sur le Sud-Est. Des averses parfois soutenues et orageuses éclateront de nouveau sur la montagne corse et sur le massif alpin jusqu'à l'intérieur de la PACA. Nuages et ondées pourront déborder sur la Côte d'Azur. Les bourgeonnements seront moins menaçants sur les autres massifs et les départs d'averses resteront isolés sur les Cévennes et l'est de la chaîne pyrénéenne.



De la Bretagne et de la Normandie à la Flandre, la journée débutera sous un ciel chargé, voire sous un peu de crachin en bord de mer. Progressivement, de belles éclaircies grignoteront par le sud et seuls la pointe du Cotentin et le nord-ouest de la Bretagne conserveront un temps nuageux l'après-midi, fortement brumeux à la côte. Sur tout le reste du pays, ce sera une belle journée de soleil.

Températures

Les températures minimales seront comprises entre 12 et 16 degrés en général, entre 18 et 22 sur le Sud-Est. Les maximales afficheront 22 à 25 degrés sur les départements bordant la Manche et l'extrême nord. Elles grimperont entre 26 et 30 degrés sur la moitié nord, jusqu'à 32 dans le Sud-ouest, 30 à 34 sur l'arc méditerranéen.